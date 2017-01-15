حشود غفيرة في فلورنسا لتوديع المخرج الإيطالي زيفريللي

تجمع المئات في مدينة فلورنسا الإيطالية اليوم/ الثلاثاء للمشاركة في جنازة مخرج السينما والأوبرا الكبير فرانكو زيفريللي الذي وافته المنية يوم السبت عن عمر 96 عاما.







وزيفريللي من مواليد فلورنسا وهو آخر فرد في جيل عمالقة السينما الإيطالية الذي جاء بعد الحرب العالمية الثانية ومنهم فيدريكو فيليني ولوكينو فيسكونتي وفيتوريو دي سيكا.





وامتلأت أرجاء كاتدرائية سانتا ماريا ديل فيوري بأفراد عائلة زيفريللي وأصدقائه وسياسيين منهم وزير الثقافة ألبرتو بونيسولي.





وقال رئيس بلدية فلورنسا داريو نارديلا ”فلورنسا ترد الجميل للأستاذ على كل ما منحه للمدينة“.





وأخرج زيفريللي، الذي كان يحظى عادة بتقدير الجمهور أكثر من النقاد، ما يربو على 24 فيلما وعمل مع نجوم منهم إليزابيث تيلور وريتشارد برتون ولورانس أوليفيه وأليك جينيس وفاي دونواي وجون فويت.





وأخرج عدة أفلام مأخوذة عن مسرحيات لشكسبير ورشح فيلمه ”روميو وجوليت“ لجائزتي أوسكار أفضل فيلم وأفضل مخرج. وقدم فيلم ”هاملت“ عام 1990 من بطولة النجم ميل جيبسون.





وكان من أبرز ما قدمه زيفريللي خلال مسيرته أوبرا عايدة لفيردي في دار أوبرا لا سكالا بمدينة ميلانو عام 2006 وقوبل العرض باستحسان كبير وتصفيق من الجمهور لأكثر من 15 دقيقة في ليلة الافتتاح.







