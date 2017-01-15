إقامة مسابقة خطابة باللغة الصينية للطلاب في أوتاوا بكندا

أقيمت مسابقة خطابة بلغة الماندرين الصينية لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية في أوتاوا بكندا يوم الأحد.





واستقطبت المسابقة، التي أطلق عليها اسم "جذور المسافة"، أكثر من 60 طالبا للمشاركة فيها، حيث تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات حسب العمر. وحضر أكثر من 200 شخص للمشاهدة وإبداء الدعم.





ولدى احتشادهم في غرفة قاعة مكتبة سنتربوينت في أوتاوا مع معلميهم للغة الصينية وأولياء أمورهم لالتقاط الصور، قدم الأطفال عرضا مدته 3 دقائق بلغة الماندرين حول موضوعات تتراوح ما بين حبهم لآبائهم وهواياتهم.





وتم تصميم هذه المسابقة بهدف تزويد الطلاب بفرصة إظهار مدى إجادتهم للغة الصينية وتشجيع المزيد من الطلاب الكنديين لتعلم اللغة الصينية وتعزيز التفاهم والتواصل المتبادل بين مختلف المدارس والمقاطعات والثقافات، وفقا لرابطة معلمي اللغة الصينية في كندا.





وقال متحدث باسم الرابطة إنها توفر فرصة لطلاب مرحلة التعليم العام في أوتاوا لإظهار مواهبهم في اللغة والثقافة الصينية.





وجرى تنظيم المسابقة من جانب رابطة معلمي اللغة الصينية في كندا غير الربحية ومدارس اللغات في أوتاوا.











