شاب أفغاني يأكل 8 بطيخات خلال 30 دقيقة

تمكن الشاب الأفغاني، رحمة الله قشقرزادة، من أكل 8 بطيخات كبيرة خلال 30 دقيقة، يتراوح وزنها ما بين 25، إلى 32 كلج في مسابقة تهدف لمساعدة المزارعين على بيع منتوجاتهم من البطيخ.

وشارك في المسابقة التي نظمتها جامعة كوهاندزه، وقال أفشين أيمق، مدير الجامعة، أن هذه المبادرة لتشجيع الناس على أكل البطيخ بعدما تضرر زارعوها جراء قلة الإقبال عليها وتدني أسعارها بشكل كبير.

وشارك في المسابقة حوالي 200 شخص، توزعوا بين نساء ورجال، حيث تنافست النساء على ابتكار أشكال بديعة لتشجيع أكل البطيخ، فيما انقسم الرجال إلى 20 فريقا تنافسوا في مسابقة تناول أكل الفاكهة الحمراء.

وتواجه الرجال حول طاولة واحدة وأمام كل واحد منهم 8 بطيخات كان عليه أكلها.

وقال الفائز في المسابقة، وهو طالب في السنة الثانية في الاقتصاد، وابن موظف حكومي رفيع، بعد إعلان فوزه: "لم أتناول هذه الكمية من البطيخ الأحمر في حياتي". وأضاف أن الناس كانوا يهتفون باسمه، مؤكدا أنه سار على مهل إلى منزله بعد انتهاء المسابقة.

ونصح رحمة الله قشقرزادة الناس بأكل البطيخ نظرا إلى فوائده الكبيرة جدا، مضيفا أنه سيشارك في مسابقة للبصل لأن أسعاره منخفضة جدا نظرا لوفرة محصوله هذا العام.



