بالصور .. وزيرة السياحة البلغارية تزور الأهرامات ومجمع الأديان





قامت وزارة السياحة، صباح اليوم الإثنين، بتنظيم زيارة سياحية للسيدة نيكولينا انجلكوفا وزيرة السياحة البلغارية والوفد الرفيع المستوى المرافق لها من دولة بلغاريا بمنطقة أهرامات الجيزة.





بدأت الزيارة اليوم بجولة داخل الهرم الأكبر خوفو، كما زارت منطقة البانوراما، وتمثال أبو الهول حيث حرصت الوزيرة البلغارية والوفد المرافق لها علي التقاط الصور التذكارية أمام الأهرامات وأبو الهول.







وأعقب ذلك تنظيم جولة أخرى للوزيرة البلغارية والوفد المرافق لها فى مجمع الأديان بمصر القديمة حيث زارت المعبد اليهودى وكنيسة أبو سرجة والكنيسة المعلقة، كما قامت مساء أمس بزيارة المتحف المصرى بالتحرير.





وخلال هذه الجولة، أعربت السيدة نيكولينا انجلكوفا وزيرة السياحة البلغارية عن انبهارها بالثقافة والحضارة المصرية العريقة، واعجابها بالأهرامات الثلاثة التى تعد من عجائب الدنيا القديمة، مقدمة الشكر للدكتورة رانيا المشاط ولفريق عمل وزارة السياحة على تنظيم هذه الزيارة الرائعة وحفاوة الاستقبال.





وأشارت السيدة نيكولينا انجلكوفا إلى أن هذه هى زيارتها الأولي لمصر، مؤكدة على أنها لن تكون الزيارة الاخيرة وأنها ستقوم بزيارة سياحية لمصر مرة أخري للاستمتاع بآثار مصر والتعرف اكثر علي حضارتها الفريدة، وزيارة المدن السياحية المصرية المختلفة.





وأشارت وزيرة السياحة البلغارية إلى أهمية اللقاءات والمناقشات المثمرة التى تمت خلال زيارتها لمصر والتى من شأنها أن تساهم فى تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين فى مجال السياحة وخاصة لما تمثله هذه الصناعة الحيوية من أهمية كبيرة بالنسبة لاقتصاد البلدين.





جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قد عقدت صباح أمس لقاءا موسعا مع السيدة نيكولينا انجلكوفا وزيرة السياحة البلغارية لمناقشة سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة خلال الفترة المقبلة، وخاصة من خلال تفعيل بنود مذكرة التفاهم التى تم توقعيها بين وزارتى السياحة المصرية والبلغارية فى مايو الماضى للتعاون في مجال السياحة.





وخلال هذا اللقاء حرص الجانب البلغارى علي معرفة تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة والذى أطلقته وزارة السياحة المصرية فى نوفمبر الماضى، كما حرصوا على معرفة تفاصيل المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية التى أعلنت عنها الوزارة فى سبتمبر الماضى.















