المشاركون في اوسكار الإبداع الافريقي يزورون أهرامات الجيزة

نظمت وزارة الشباب والرياضة اليوم الجمعة زيارة لمنطقة أبو الهول بالجيزة، ضمن فعاليات أوسكار الإبداع الأفريقي ، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي ، وتستمر حتي ١٠ سبتمبر الجاري بالقاهرة والفيوم.



شهدت الوفود الأفريقية من شباب المبدعين خلال الزيارة الأهرامات الثلاثة ومنطقة البانوراما ، واستمعت إلى شرح مفصل عن تاريخ المنطقة وأهم المعالم الأثرية بها، وزارت أقدم المنحوتات الضخمة "التمثال الإسطورى"، والواقع علي هضبة الجيزة على الضفة الغربية من النيل.



يذكر ان الدول المشاركة في أوسكار الإبداع الأفريقي تشمل بالاضافة الي مصر، الدولة المنظمة للحدث، كلا من: السودان ، جنوب السودان، اثيوبيا، تونس، موريتانيا، تنزانيا، الصومال، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، تشاد، زامبيا، جامبيا، جزر القمر، مالاوي، نيجيريا، الكاميرون، توجو، كينيا، مدغشقر ، جنوب أفريقيا، بوركينا فاسو، غانا.

ويهدف أوسكار الإبداع الافريقي - الذي جاء تزامناً مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي، وفي إطار أسوان عاصمة الشباب الافريقي، خلال الفترة من ١-١٠ سبتمبر - إلي استثمار طاقات وإبداعات الشباب الافريقي من مختلف الدول الأعضاء بالاتحاد الافريقي، وابراز المواهب الشبابية في مختلف المجالات وتشجيعها، وتوطيد العلاقات بين الدول الافريقية من خلال الشباب والفنون باعتبارها أسرع وسيلة للتواصل والتقارب

بين الشعوب.

كما يهدف الأوسكار الى إثراء روح التنافس بين الشباب الافريقي في مجالات الإبداع المختلفة، والاهتمام بتفعيل الانشطة الفنية والثقافية لدي شباب الدول الافريقية.

ويتنافس الشباب الافريقي خلال فعاليات الأوسكار في مجالات الأفلام القصيرة، وأفلام الانيميشن، والموسيقى والغناء، والعزف الفردي، والتصوير الفوتوغرافي، التصوير والرسم، وأعمال الكاريكاتير، بالاضافة إلى الأشغال الفنية، وتشمل لجان تحكيم مجالات الأوسكار كوكبة من المتخصصين والأساتذة والخبراء في مجالات السابقة.



