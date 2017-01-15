مزاد لقطع تعود لفترة النازية يثير الانتقادات في ألمانيا

تتعرض دار مزادات في ميونخ لانتقادات بسبب خططها لبيع 842 قطعة تعود إلى فترة الحكم النازي، من بينها بعض القطع التي كان يملكها أدولف هتلر، نقلا عن صحيفة الجارديان البريطانية.

تصاعد الجدل الدائر حول المزاد، والمقرر تنظيمه في يوم الأربعاء المقبل الساعة السادسة مساء، عندما كتب الحاخام مناحم مارجولين رئيس الرابطة اليهودية الأوروبية رسالة إلى دار مزادات هيرمان هيستوريكا يطلب فيها إعادة النظر في عملية البيع.

وكتب مارجولين في الرسالة المؤرخة في 11 نوفمبر: "أطلب منكم مرة أخرى سحب القطع النازية من المزاد، مرة أخرى ليس بسبب أي مخالفة للقانون، بل لإرسال رسالة مفادها أن بعض الأشياء - خاصة عندما تكون مجازيا ملطخة بالدماء - فلا ينبغي ولا يجب تداولها".

ومن بين الأشياء المعروضة في المزاد قبعة لهتلر وفستانا ارتدته زوجته إيفا براون وطبعة فاخرة من كتاب هتلر (كفاحي).

ويقول بيرنارد باشر، العضو المنتدب لهيرمان هيستوريكا، إنه وشركته تلقوا العديد من رسائل البريد الإلكتروني منذ رسالة رئيس الرابطة اليهودية الأوروبية، بعضها يحمل عبارات مهينة، لكنه يقول أن عملية البيع سيجري التعامل معها بعناية فائقة.

وأشار إلى أن شركته ليس لديها سيطرة تذكر على ما يفعله المشترون بالقطع المباعة بعد الشراء، لكنه قال إن دار المزادات لن تدخر وسعا للسيطرة على الذين سيسمح لهم بالمزايدة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها دار هيرمان هيستوريكا انتقادات بسبب تنظيم مزاد لقطع تعود لفترة النازية.

ففي عام 2016، باعت الدار سترة كان يرتديها هتلر مقابل 275 ألف يورو (حوالي 304 آلاف دولار بأسعار الصرف الحالية).



