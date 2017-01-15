أفضل مطعم في العالم.. ميرازور الفرنسي





فاز مطعم ميرازور، بمنطقة الريفييرا الفرنسية، بلقب أفضل مطعم في العالم في حفل أقيم في سنغافورة يوم الثلاثاء حيث نال إشادة بما يقدمه من أطباق يعدها من مكونات موسمية طازجة.



وقفز مطعم ميرازور الحائز على ثلاث نجوم في دليل ميشلان، وهو ما يعني أنه مطعم من الدرجة الأولى، إلى قمة أفضل 50 مطعما في العالم بعدما كان في المرتبة الثالثة العام الماضي، ليحل محل أوستريا فرانشيسكانا الإيطالي.

وقائمة أطباق ميرازور مستوحاة من البحار والجبال ومكوناتها تؤخذ طازجة من مزارعها الخاصة. ومن بين ما تقدمه من مأكولات طبق جذور الشمندر (البنجر) المحمرة المملحة المأخوذة من الأرض توا والمغطاة بكريمة الكافيار.

وقائمة أفضل 50 مطعما في العالم انطلقت عام 2002 ونالت شهرة واسعة تضاهي شهرة دليل نجوم ميشلان القائم منذ فترة طويلة. وكان حفل سنغافورة هو الأول الذي يقام في آسيا.

وحل مطعم نوما الذي أعيد افتتاحه في كوبنهاجن بالدنمرك في المرتبة الثانية في قائمة 2019. ونال المطعم في نسخته السابقة المكانة الأولى في أعوام 2010 و2011 و2012 و2014.

وهيمنت إسبانيا على أول عشر مراتب بالقائمة بثلاثة مطاعم إذ جاء مطعم أسادور إتسبارّي بمنطقة أشبيه بالمرتبة الثالثة لتقديمه مكونات بسيطة مطهوة بالشواء، بينما حل مطعم ميجاريتس في المرتبة السابعة ومطعم ديسفروتار في المرتبة التاسعة.

وكان المطعم الآسيوي الوحيد في أول عشرة أسماء هو مطعم جاجان في بانكوك عاصمة تايلاند ونال المرتبة الرابعة.



