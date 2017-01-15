انطلاق فعاليات مهرجان شوتون (الزبادي) في منطقة التبت بالصين

بدأت منطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين اليوم السبت الاحتفال بمهرجان شوتون التقليدي, المعروف باسم (مهرجان الزبادي), وذلك في مدينة لاسا, عاصمة المقاطعة.

وبدأ الاحتفال, الذي يستمر حتى 5 سبتمبر المقبل, بعرض لوحة كبيرة لبوذا على مسرح دير"دريبنغ" أكبر دير للبوذية التبتية في منطقة غيلوغ.





يعد مهرجان شوتون, الذي يعني حرفيا "مهرجان مأدبة الزبادي", أحد أهم المهرجانات التبتية, حيث يعود تاريخه إلى القرن الـ11 عندما بدأ كحفل ديني للسكان المحليين لتقديم الزبادي للرهبان الذين ينهون اعتكافهم للتأمل.

ويشمل مهرجان هذا العام أنشطة مثل عروض أوبرا تبتية وسباق الخيل والأزياء التقليدية لمنطقة التبت.