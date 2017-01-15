"أرخص من التاكسي" تذاكر طيران لا تتجاوز 10 دولارات

تقدم شركة طيران "إيستار جيت" وهي شركة طيران كورية منخفضة التكلفة تذاكر بأسعار خيالية للمسافرين من كوريا الجنوبية إلى اليابان والعكس وذلك وسط التوتر المتزايد بين البلدين.



ووصل سعر التذكرة (ذهاب فقط) من العاصمة الكورية سيول إلى مدينة فوكوكا اليابانية إلى 8,38 دولارا فيما يبلغ سعر تذكرة العودة 9,35 دولارا.

يشار إلى أن هذا السعر لا يشمل الضرائب ورسوم الوقود إذ يصل السعر النهائي للتذكرة من فوكاكو إلى سيول بعد إضافة تلك المبالغ إلى 71 دولارا وهو سعر لا يزال منخفضا جدا مقارنة بشركات الطيران الأخرى وأسعار تذاكر الطيران الطبيعية.

وتعد هذه الأسعار غير اعتيادية في مثل هذا الوقت من العام إذ يحتفل الكوريون بـ"عيد الشكر الكوري" ويرجع السبب الرئيسي في هذا "الرخص" إلى التوتر السائد بين كوريا الجنوبية واليابان.

وبدأ النزاع التجاري بين البلدين في يوليو الماضي عندما فرضت طوكيو ضوابط على صادرات كوريا الجنوبية من 3 مواد كيماوية تستخدم لصنع رقائق الكمبيوتر وغيرها من المواد.



