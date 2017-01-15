مكافحة المخدرات بمطار لندن تضبط مسحوق أبيض تبين أنه "خليط كعك"

كشفت الشرطة البريطانية أن المسحوق الأبيض الذي عثر عليه خلال حملة تفتيش مكبرة على المخدرات في مطار جاتويك في العاصمة لندن ما هو في الواقع الإ خليط الكعك لمخبز للأغذية النباتية.

وذكرت الشرطة , وفقا لصحيفة (ديلي تليجراف) البريطانية, أن أحد العاملين بمطعم للبيتزا النباتية كان يحمل المادة البيضاء في حقيبة عندما استوقفته الشرطة قبل يومين. وقد أرسل المسحوق الأبيض المقسم على 25 كيسا أزرق, لإجراء اختبارات من جانب الضباط واتفق على أنه لم يكن غير قانوني. الطريف أن مالك الحقيبة وعد, اثر إعادة الأكياس المضبوطة إليه, الضباط والموظفين بشريحة من الكعكة في المقابل.

