بيع عملة ذهبية نادرة لإدوارد الثامن ملك بريطانيا بمليون جنيه إسترليني

سجلت احدى العملات الذهبية النادرة - التى تحمل صورة عاهل بريطانيا الراحل ادوارد الثامن - رقما قياسيا خلال مزاد أقيم بلندن، حيث اشتراها احد هواة جمع العملات بمبلغ مليون جنيه استرلينى او مايعادل 1.3 مليون دولار امريكى !.

وتفاصيل الخبر - الذى أوردته شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية - تقول إن هذه العملة تعتبر واحدة من عدد محدود من العملات الذهبية التى قامت مصلحة سك العملة الملكية البريطانية باصدارها فى عهد الملك ادوارد الثامن وذلك قبيل تخليه عن العرش عام 1936 للزواج من حبيبته المطلقة الأمريكية الليدى والاس سيمبسون، حيث كانت فى حوزة عدد محدود للغاية من الأشخاص نظرا لعدم طرحها للتداول بشكل عام، وذلك طبقا لما تقوله ريبكا مورجان رئيسة قسم العملات بالمصلحة الملكية لسك العملة.

وتابعت مورجان تقول "إن دفع مثل هذا المبلغ الكبير مقابل هذه العملة الذهبية - وهى من عيار 22 قيراط - لم يكن مفاجئا بالنسبة لها ، فيما اكد الشخص الذى اشتراها وطلب عدم الكشف عن هويته ان حيازة مثل هذه العملة النادرة يعتبر حدثا يحدث مرة واحدة فى العمر، وربما لن يتكرر مرة اخرى".



