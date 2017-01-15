القصر السلطاني في بروناي يستقبل 100 ألف زائر في 3 أيام العيد

زارأكثر من 100 ألف شخص القصر السلطاني استانا نور الإيمان، في بروناي، خلال احتفالات تم خلالها " فتح القصر" أمام الزوار واختتمت يوم الأحد.







وشهد القصر السلطاني 102621 زيارة خلال الأيام الثلاثة لافتتاحه، والتي تزامنت مع عطلة عيد الفطر. وفي اليوم الأول لافتتاحه هذه السنة تم تسجيل 34799 زائرا وفي اليوم الثاني 37434 زائرا، وفي اليوم الثالث والأخير زاره 30388 زائرا.





وتحافظ بروناي، التي يقطنها حوالي 440 ألف نسمة في عام 2018 على تقليد فتح القصر السلطاني أمام الناس على مدى أكثر من 3 عقود بما يسمح الناس المحليين والأجانب بزيارة القصر والإعراب عن التمنيات الطيبة بمناسبة العيد للسلطان حسن البلقية، ولأفراد العائلة السلطانية الآخرين.





ووفقا لإحصاءات رسمية، استقبل القصر ما مجموعه 110828 زائرا خلال فترة افتتاحه عام 2018، وهو العدد الأعلى منذ عام 2012، و102660 زائرا خلال عام 2017، مقارنة مع 100802 في عام 2016.







