لوكسمبورج .. أول بلد يصبح جميع وسائل النقل العام به مجانية

من المقرر أن تصبح لوكسمبورج أول دولة في العالم تقدم خدمات النقل العام مجانًا.

وأعلن رئيس الوزراء، المعاد انتخابه، كزافييه بيتيل والحكومة الائتلافية أنهما سوف يلغيان جميع الأسعار على القطارات والترام والحافلات في الصيف المقبل.

وتأمل هذه الخطوة الجديدة في تخفيف حدة بعض أسوأ حالات الازدحام المروري في العالم، وذلك بهدف الانتقال الطويل والبصمة الكربونية للبلاد.

وتضم لوكسمبورغ أكثر من 400،000 مسافر يصلون لها من الدول المجاورة ، غير الساحلية من قبل بلجيكا وألمانيا وفرنسا.

وبدأت لوكسمبورغ هذا العام في توفير وسائل نقل مجانية لجميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا.

كما تمكن طلاب المدارس الثانوية من ركوب الحافلات المكوكية المجانية بين المدرسة والمنزل.

وتمتلك لوكسمبورج حاليًا أكبر عدد من السيارات لسكانها في الاتحاد الأوروبي.

كما ذكرت صحيفة الجارديان انه لم يتم حتي الان اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله بشأن مقصورات الدرجة الأولى والثانية في القطارات.

ويدفع الركاب الآن 2 يورو لمدة تصل إلى ساعتين من السفر، والتي تغطي جميع الرحلات تقريبًا في البلد الصغير.

واعلن الائتلاف الحاكم إنه يعتزم إصلاح الإعفاءات الضريبية للركاب، وهي فائدة كانت متاحة على أساس المسافة المقطوعة.

واعتبارًا من عام 2020 ، سيتم إلغاء جميع التذاكر لتوفيرها عند تحصيل الرسوم وضبط شراء التذاكر.



