قتل حيوان نادر جدا في حديقة للحيوان في الدنمارك





اعلنت حديقة حيوان كوبنهاجن عن قتلها وحيد قرن أبيض نادر جدا في بلد يشتهر بسمعة مشبوهة حول تنفيذه عمليات قتل غير ضرورية للحيوانات النادرة والغريبة.



وقال الطبيب البيطري في حديقة الحيوان مادس بيرتيلزين إن "وحيد القرن النادر قد أصيب بمرض جلدي خطير منذ 3 أشهر ما تسبب بخسارته 400 كيلوجرام دفعة واحدة".

وتابع الطبيب البيطري أن وحيد القرن قد وصل إلى مرحلة فقد فيها الشهية للطعام وأصبح ضعيفا إذ لم ترغب إدارة الحديقة إبقاءه حيا بعد ذلك.

كما أضاف بيرتيلزين أن هذا الخبر المحزن ترافقه حقيقة مفرحة تتلخص في أن وحيد القرن النافق قد أنجب 3 مواليد ذكور خلال تواجده في حديقة الحيوان.

وينشغل الرأي العام العالمي بين فترة وأخرى بفضائح متتالية عن حدائق الحيوان في الدول الاسكندنافية عموما والدنمارك خصوصا أشهرها كانت قتل زرافة في الدنمارك ورمي جسدها للأسود أمام أعين زوار الحديقة والأطفال.

يعد وحيد القرن الأبيض الجنوبي أحد الحيوانات الإفريقية المهددة بالانقراض في حين يعيش 90% من أفراده اليوم في براري جنوب إفريقيا.



