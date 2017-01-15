"الهجرة" تدعو المصريين بالامارات لمشاهدة فيلم "الممر"

دعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الجالية المصرية في دولة الإمارات الشقيقة؛ لمتابعة الفيلم السينمائي البطولي "الممر" والذي يعرض في دار العرض الخاصة بمول الإمارات بدءًا من الرابع من شهر يوليو القادم.

يأتي ذلك في إطار المساعي الحثيثة للوزارة لتعميق الولاء والانتماء وربط المصريين بالخارج بتاريخهم ووطنهم، وتشجيعًا للروح الوطنية الذي يبثها في نفس كل من يشاهده، وهي مسألة مهمة حرص الفيلم على تقديمها في هذا التوقيت الذي تقوم فيه الدولة المصرية بدور عظيم في محاربة الإرهاب والتطرف.

يأتي ذلك في إطار تنسيق وزيرة الهجرة مع المنتج هشام عبد الخالق، منتج فيلم "الممر"، للتنسيق حول عرضه للمصريين بالخارج في أكثر من دولة، بالإضافة إلى تنظيم عروض خاصة للفيلم بالمكاتب الثقافية في الخارج، عقب انتهاء فترة عرضه سينمائيا استجابة لمطالب عدد كبير من المصريين بالخارج بأن يشاهدوا الفيلم مع عائلاتهم، لمتابعة بطولات الجيش المصري وتضحياته وحرصهم على تعميق ذلك في نفوس أبنائهم، في ظل سيطرة الحياة الإلكترونية وما تسببه من عزلة كبيرة للأفراد عن بعضهم البعض.

جدير بالذكر أن الفيلم من تأليف وإخراج المخرج الكبير شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، كما أنه يمثل الفيلم جرعة وطنية تناولت مرحلة ما قبل حرب أكتوبر 1973، وما شهده المجتمع من معاناة وصمود حتى حول الهزيمة إلى نصر ساحق، واختيار اسم "الممر" جاء لدحض فكرة الانهزام التي تسيطر على الإنسان عندما يمر بأزمات ومشاكل في حياته، وصولا إلى فكرة الانتصار والثقة بالنفس عقب تجاوز تلك الأزمات، ففي نهاية كل "ممر" ضوء أو نور يعبر منه الإنسان ليتخطى أزماته.



