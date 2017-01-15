بالصور.. راكب يستقل طائرة مصطحبا جواده

فوجئ ركاب رحلة تابعة لشركة طيران أمريكان أيرلانيز براكب يستقل الطائرة التي كانت في رحلة من شيكاغو إلى أوماها مصطحبا معه مهرا صغيرا. وقام أحد الركاب بالتقاط صورة للجواد وهو يجلس هادئا في مقدمة الطائرة مع صاحبه محتلا مقعدا فرديا، ونشر الراكب اللقطة على مواقع التواصل الاجتماعي.



ونقلت صحيفة (ذا صن) البريطانية عن راكب آخر أن الطائرة كانت تضم العديد من العائلات.. ولم يكن هذا الأمر خرقا للقواعد حيث أن شركة أمريكان أيرلاينز كانت قد سمحت للجياد الصغيرة المروضة بمرافقة أصحابها على متن طائراتها، والطريف في الأمر أن المهر ويدعى فليرتى لديه حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.











