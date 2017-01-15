حليب الصراصير.. غذاء المستقبل الخارق

ما هو الشئ الذي يحتوي علي أكثر من أربعة أضعاف المواد المغذية من حليب البقر ويمكن أن يكون المفتاح في إطعام السكان المتنامي اعدادهم باستمرار؟.

مهما كان تخمينك فمن المستبعد ان يكون حليب الصراصير من ضمن مقترحاتك، ولكن هذا هو بالضبط الغذاء الذي يعتمد عليه فريق دولي من العلماء ليصبح الغذاء الخارق الجديد.

فقد قام فريق من معهد بيولوجيا الخلايا الجذعية والطب التجديدي في الهند بتسلسل بلورة بروتينية من أمعاء Diploptera punctata حشرة خنفساء الصرصار الهادي ، وهي الصرصور المعروف الوحيد الذي يلد صغارًا ولا يبيض.

ولإطعام نسلها تنتج تلك الانواع من الصراصير مادة تشبه الحليب مع بلورات البروتين التي تحتوي على ثلاثة أضعاف طاقة حليب الجاموس.

وقبل أن تبدأ في تخيل كيف يمكنك حلب الصراصير، فقد رفض العلماء مثل هذا الخيار وبدلاً من ذلك فقدقاموا بدراسة تسلسل الجينات المسؤولة عن إنتاج بلورات بروتين الحليب.

وقال أحد العلماء من الفريق ، سانشاري بانيرجي ، لصحيفة التايمز أوف إنديا: "إن البلورات تشبه الغذاء الكامل - فهي تحتوي على البروتينات والدهون والسكريات، إذا نظرت إلى متواليات البروتين ، فإنها تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية".

الأمر المذهل أيضًا هو أن بلورات الحليب تصدر البروتينات في وقت واحد ولكن ليس وفقًا لسرعة الهضم حيث إنه طعام يتم هضمة علي مرحلة طويلة من الزمن لذا اذا كنت بحاجة إلى طعام عالي السعرات الحرارية ، فهذا هو الوقت الذي يتم فيه الإفراج عن الطعام والطعام المكتمل. "

وسيكون هذا الطعام الغني بالسعرات الحرارية مفيدًا بشكل خاص لأولئك الذين يكافحون للحصول على الكمية الضرورية من السعرات الحرارية في اليوم.

يمكن أن يكون حليب الصراصير مصدرًا سريعًا للتغذية الضرورية ، حيث وصفه رامسوامي بأنه "مكمل بروتيني رائع".



