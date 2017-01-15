بخطوة واحدة سرقوا منتجات أبل بقيمة 300 ألف دولار

سرقت عصابة مكونة من 6 أشخاص متجرا تابعا لشركة أبل في أستراليا بعد أن حطموا الواجهة الزجاجية له لكن العصابة فشلت في سرقة متجر ثان على الرغم من أفرادا من العصابة حطموا واجهته.



ووفقا للتقارير فقد اقتحم 6 أشخاص الأسبوع الماضي متجرا لأبل في ضواحي مدينة بيرث وتمكنوا من سرقة منتجات غالبيتها أجهزة آيفون تقدر قيمتها بحوالي 300 ألف دولار.

وأظهرت تسجيلات كاميرات مراقبة أن أفراد العصابة هاجموا أولا متجرا لشركة أبل في حي هاي ستريت، حيث حطمت المجموعة الواجهة الزجاجية للمتجر بواسطة مطرقة لكنها غادرت قبل أن تتمكن من سرقة أي شيء بسبب مرور سيارة أجرة عابرة كما أفادت قوة شرطة أستراليا الغربية.

وقالت كبير المحققين في الشرطة مات ويلان في مقطع الفيديو "نحن نعلم أن وجود سيارة الأجرة تسبب في هروب المجموعة من مكان الحادث"، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وبعد فشلها في سرقة المتجر الأول توجهت المجموعة إلى متجر آخر حي بوراغون بضواحي بيرث وهددت حارس الأمن وكسرت الواجهة الزجاجية وتمكنت من سرقة منتجات بمئات الآلاف من الدولارات وفقا لقناة "إي بي سي نيوز" أستراليا.

وقال المحقق ويلان على صفحة قوة الشرطة على فيسبوك إن "الشركة المصنعة تعرف الهواتف المسروقة وسيتم تفعيل الإجراءات الأمنية فيها ما يعني أن هذه الهواتف أصبحت عديمة الفائدة لا نريد أن ينفق الناس أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس على بضاعة لا تعمل".



