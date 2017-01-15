تعطل مصعد بابا الفاتيكان 25 دقيقة وتدخل من رجال الإطفاء

على طريقة الفيلم العربي "بين السماء والأرض" تعطل المصعد الخاص ببابا الفاتيكان لمدة 25 دقيقة حتى جاء رجال الإنقاذ لإخراجه.







ووصل البابا فرنسيس متأخرا عن موعده لإلقاء عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس اليوم الأحد وفسر ذلك بأنه ظل عالقا داخل مصعد لمدة 25 دقيقة قبل أن يحرره رجال الإطفاء حسب "رويترز"





وعلت الابتسامة وجه البابا وهو يقول في بداية عظته التي تأخرت نحو عشر دقائق "علي أن أطلب عفوكم".





وقال البابا إن مشكلة في الكهرباء في الفاتيكان أسفرت عن تعطل المصعد وأنه ظل عالقا داخله إلى أن حرره ضباط مكافحة الحرائق في الفاتيكان.





وخاطب البابا الحاضرين الذين تجمعوا للاستماع إلى عظته في ساحة القديس بطرس "فلنصفق لفرقة الإطفاء"