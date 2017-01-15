انهيار برج قلعة أثرية بأفغانستان ومواقع التراث الثقافي معرضة للخطر

قال مسؤولون محليون إن برجا قديما يعود تاريخه إلى ألفي عام انهار منذ أيام في مدينة غزنة الأفغانية التاريخية مما أثار مخاوف بشأن التراث الثقافي للبلاد وقدرة الحكومة على حمايته.









كانت القلعة العتيقة المعروفة باسم قلعة غزنين تتألف في الأصل من 36 برجا ولكن انهار 14 برجا في السنوات الأخيرة بسبب عقود الحرب والأمطار الغزيرة والإهمال.





والقلعة واحدة من عشرات المواقع التاريخية الفريدة التي تحتاج إلى حماية عاجلة في أفغانستان، من المركز البوذي السابق على عهد الإسلام في وادي باميان إلى مئذنة جام الواقعة بمنطقة نائية في إقليم غور والتي تعود للقرن الثاني عشر.





وقال مسؤولون في غزنة، التي كادت تسقط في يد حركة طالبان العام الماضي في بعض من أعنف المعارك منذ اندلاع الحرب، إن البرج انهار يوم الثلاثاء في أعقاب هطول أمطار غزيرة. ويُظهر تسجيل فيديو قصير على وسائل التواصل الاجتماعي البرج وهو ينهار لكن سكانا يقولون إن الإهمال ساهم أيضا في انهياره.





وقال غلام سخي الذي يعيش قرب القلعة ”الحكومة لم تعر المواقع اهتماما ولم تبن قنوات لتحويل مياه الفيضانات عنها“.





وأضاف ”حذرنا الحكومة من سوء حالة القلعة لكن لم يجئ أحد لتفقد الوضع“.





وقال محبوب الله رحماني القائم بأعمال مدير هيئة الثقافة والإعلام في غزنة، إن الأمطار الغزيرة والقتال ساهما في انهيار البرج ولكنه أضاف أن الحكومة تعكف على وضع وتنفيذ خطة لحماية الموقع من الدمار الكامل.





وأضاف أن خبير آثار ألمانيا قام بالعمل في الموقع بالفعل في عام 2013.





وغزنة مركز استراتيجي يقع على الطريق السريع بين كابول وجنوب أفغانستان على مسافة تقطعها السيارة في ساعتين من العاصمة، وتضم مجموعة من الأعمال الثقافية والأثرية بعضها يعود لفترة ما قبل الإسلام.





وكانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) قد أعلنت رسميا إقليم غزنة وإرثه الثقافي عاصمة آسيوية للثقافة الإسلامية في عام 2013. ويقع مقر منظمة إيسيسكو في المغرب وقد تأسست عام 1981 وتدعمها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).





ويجيء انهيار برج القلعة في غزنة عقب مخاوف بشأن حالة مئذنة جام التي يعود تاريخها إلى 900 عام في غور والمدرجة على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي المعرضة للخطر منذ عام 2002.





وكانت حركة طالبان قد فجرت تمثالين كبيرين لبوذا في إقليم باميان باعتبارهما من الأصنام خلال فترة حكمها الذي امتد من عام 1996 حتى عام 2001 قبل أن تطيح بها الولايات المتحدة وقوات التحالف في أواخر عام 2001.







