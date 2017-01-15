موسوعة جينيس للأرقام تحتفل بيومها السنوي تحت شعار "روح المغامرة'

احتفلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بيومها السنوي بعرض مجموعة من الأرقام القياسية التي اتسمت بروح المغامرة ومنها المشي حتى القطب الجنوبي وقيادة دراجة كهربائية عبر الصين.



وقال كريج جلينداي رئيس تحرير الموسوعة العالمية الشهيرة ”يوم جينيس للأرقام القياسية هو احتفال عالمي. 600 ألف شخص حاولوا كسر أرقام قياسية في يوم واحد. والموضوع الرئيسي لهذا العام هو روح المغامرة“.

وأمام المشاركين مجموعة من النماذج الناجحة الملهمة.

وفي يناير أصبح المغامر الفرنسي ماثيو توردور (27 عاما) أصغر شخص يصل‭‭ ‬‬إلى القطب الجنوبي بمفرده بعد أن قطع الرحلة مشيا عبر القارة القطبية الجنوبية في الصيف خلال 51 يوما.

وفي دبي، حطم جندي سابق في مشاة البحرية الملكية البريطانية رقما قياسيا آخر بالسباحة لمسافة خمسة كيلومترات وهو يجر ابنه في قارب في مدة بلغت ساعتين و42 دقيقة و48 ثانية.

وشارك نيك واتسون، المقيم في دبي وهو مدرب محترف لسباقات الثلاثي، في دورات تدريبية لتلك اللعبة على مدار سنوات ابنه ريو الذي يعاني من خلل نادر في الكروموسومات يعيق المشي والكلام وغيرهما.

وحطم ثلاثة من أعضاء فريق كرة السلة الأمريكي الاستعراضي (هارلم جلوبتروترز) أرقاما قياسية أضافها إلى سجله الحافل.



