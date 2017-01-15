نوافذ معتمة في مدرسة بريطانية لمنع المتحرشين بالأطفال

كشفت خطة للإدارة التعليمية بمقاطعة دورست في بريطانيا أنه سيتم بناء مدرسة بنوافذ معتمة لحجب الرؤية ومنع المتحرشين بالأطفال عبر النظر إلى التلاميذ.

وذكرت صحيفة (ديلي تليجراف) البريطانية أن مخاوف أثيرت بشأن افتتاح مدرسة كبيرة مجاورة لمركز مراقبة يتردد عليه الأشخاص المتحرشون بالأطفال.

وستقام الأكاديمية التعليمية الجديدة على أرض مبنى محكمة مغلق في بورنماوث بمقاطعة دورست جنوب غرب انجلترا, لكن الموقع لا يبعد سوى مسافة قصيرة عن مكتب المراقبة الذي يستخدمه الأشخاص المعروفون بالإساءة إلى الأطفال.

وأكدت الإدارة التعليمية , المسؤولة عن بناء المدرسة, وتسع 1500 تلميذ, أنها اتخذت كافة مميزات السلامة الضرورية في خططها والتي تشمل إقامة سياج بارتفاع 8 أقدام مع بوابات سيتم فتحها فقط لمدة ساعة في الصباح و 45 دقيقة في المساء للسماح للأطفال بالحضور والمغادرة مع كاميرات مراقبة في جميع المداخل المحيطة وفي مخارج مباني الأكاديمية.



