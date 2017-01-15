انطلاق سباق ماراثون الفراعنة بالفيوم من هوارة إلي سقارة

انطلق سباق ماراثون الفراعنة للجري لمسافة 100 كيلو متر صباح اليوم الجمعة , من هرم هوارة بالفيوم إلى هرم سقارة بالجيزة والذى يقام للعام التاسع عشر على التوالى حيث أطلق اشارة البدء أشرف موافى السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم .

وصرح هشام جاد المشرف على المهرجان بأن عدد المشاركين فى السباق بلغ 323 متسابقا من المتخصصين فى سباقات "الألترا ماراثون" من 13 دولة أجنبية وعربية وأفريقية وهى " انجلترا , واسكوتلاندا , واستراليا , وفرنسا , والنمسا , والأرجنتين , وكندا , والسودان , والسعودية , وبلجيكا , وأيرلندا , والصومال , ومصر " .

وشارك فى بداية السباق شارك فيه 42 متسابقا ويتم بالتتابع على 7 مراحل بينما يشارك فى السباق 13 متسابقا يقطعون المسافة كاملة من بينهم البطل المصرى محمود دهيس والفائز ببطولة السباق عدة مرات كان آخرها العام الماضى .

من جانبه , أكد سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم أن سباق الفراعنة هو مبادرة لإعادة إحياء سباق قديم من العصور المصرية القديمة كانت فكرة الملك "طهارقا " من عصر الأسرة الخامسة و العشرين - حيث كان السباق بمثابة تدريب لجنوده وكانت نقطة انطلاقه من هرم هوارة بالفيوم إلى الهرم المدرج سقارة مرورا ب "منف".

وأشار إلي أن إذاعة الحدث العام الماضى فى قناة "ناشيونال جيوجرافيك" كان له مردودا على السياحة بالفيوم هذا العام وخاصة منطقة هواره.

