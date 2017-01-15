اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

انطلاق سباق ماراثون الفراعنة بالفيوم من هوارة إلي سقارة

انطلاق سباق ماراثون الفراعنة بالفيوم من هوارة إلي سقارة

تاريخ النشر

انطلق سباق ماراثون الفراعنة للجري لمسافة 100 كيلو متر صباح اليوم الجمعة , من هرم هوارة بالفيوم إلى هرم سقارة بالجيزة والذى يقام للعام التاسع عشر على التوالى حيث أطلق اشارة البدء أشرف موافى السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم .

وصرح هشام جاد المشرف على المهرجان بأن عدد المشاركين فى السباق بلغ 323 متسابقا من المتخصصين فى سباقات "الألترا ماراثون" من 13 دولة أجنبية وعربية وأفريقية وهى " انجلترا , واسكوتلاندا , واستراليا , وفرنسا , والنمسا , والأرجنتين , وكندا , والسودان , والسعودية , وبلجيكا , وأيرلندا , والصومال , ومصر " .

وشارك فى بداية السباق شارك فيه 42 متسابقا ويتم بالتتابع على 7 مراحل بينما يشارك فى السباق 13 متسابقا يقطعون المسافة كاملة من بينهم البطل المصرى محمود دهيس والفائز ببطولة السباق عدة مرات كان آخرها العام الماضى .

من جانبه , أكد سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم أن سباق الفراعنة هو مبادرة لإعادة إحياء سباق قديم من العصور المصرية القديمة كانت فكرة الملك "طهارقا " من عصر الأسرة الخامسة و العشرين - حيث كان السباق بمثابة تدريب لجنوده وكانت نقطة انطلاقه من هرم هوارة بالفيوم إلى الهرم المدرج سقارة مرورا ب "منف".

وأشار إلي أن إذاعة الحدث العام الماضى فى قناة "ناشيونال جيوجرافيك" كان له مردودا على السياحة بالفيوم هذا العام وخاصة منطقة هواره.

  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content