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"اليوم العالمي للأرامل" مناسبة تنظمها الأمم المتحدة لحشد الدعم لهن

"اليوم العالمي للأرامل" مناسبة تنظمها الأمم المتحدة لحشد الدعم لهن

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يصادف اليوم 23 يونيو اليوم الدولي للأرامل، الذى تنظمه الأمم المتحدة وتحييه لإسماع أصوات الأرامل والتعريف بتجاربهن وحشد الدعم الذين يحتجنه.

فمسألة فقدان الشريك هي مسألة مدمرة، ويتفاقم حجم تلك الخسارة للنساء في ظل كفاحهن الطويل لتأمين الاحتياجات الأساسية وحماية حقوقهن الإنسانية وكرامتهن. فربما حُرمت المرأة من حقها في الميرات في قطعة أرض اعتمدت عليها في كسب رزقها، وربما طُردت من منزلها، وربما أُجبرت على زواج لا تريده أو مكابدة الترمل. وبالتالي فالأرامل يوصمن بوسوم غير لطيفة مدى الحياة، وغالبا ما يتعرضن لممارسات النبذ، وغالبا ما تمر هكذا انتهاكات مرور الكرام حتى تغدو مألوفة.

وهناك ما يقدر بزهاء 258 مليون أرملة في كل أنحاء العالم، ويعيش عشرهن في فقر مدقع. وللأرامل احتياجات محددة، إلا أن غياب أصواتهن ومعاناتهن عن واضعي السياسات غالبا ما يؤثر على معايشهن. 

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