صيني يكمل رحلة طيران حول العالم بعد 68 يوما من التحليق في الجو

أكمل المواطن الصيني "بو تشانج" البالغ من العمر 57 عاما رحلة طيران حول العالم, بعدما هبط في شيكاغو بالولايات المتحدة, بعد طيران دام 68 يوما و50 توقفا.







وذكرت وسائل إعلام صينية اليوم الاثنين أن تشانج أقلع في 2 أبريل الماضي من مطار في شيكاغو الأمريكية، حيث تمكن خلال 68 يوما، من التحليق فوق 21 بلدا في 3 قارات، وفوق 3 محيطات, بمسافة بلغت 41 ألف كيلومتر.





وقال تشانغ إنه فخور بهذه المساهمة البسيطة للتذكير بتاريخ الطيران في الصين، مضيفا "لدينا طريق الحرير البري, وطريق الحرير البحري، وينبغي أن نعزز أيضا طريق الحرير الجوي".







