هبوط طائرة فى بحيرة بنيويورك

قامت طائرة خفيفة بهبوط اضطراري في بحيرة بشمال ولاية نيويورك أمس السبت، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الشرطة قولها إن الطائرة ذات المحرك الواحد واجهت مشكلة في المحرك بعد وقت قصير من إقلاعها، وقام الطيار بهبوط سلس عند نحو الساعة 10:15 صباحا (1415 بتوقيت جرينتش) في بحيرة ويكهام في بلدة وارويك، على بعد حوالي 80 كم شمال غرب مدينة نيويورك.

وأفادت الشرطة أن شخصين كانا على متن الطائرة، من بينهما الطيار، خرجا منها دون أن يصابا بأذى وتمكنا من السباحة إلى الضفة.

وتم سحب الطائرة من المياه لإجراء مزيد من التحقيقات من قبل إدارة الطيران الفيدرالية.



