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"الفك المفترس".. سمكة تطحن علبة معدنية رغم نفوقها!

"الفك المفترس".. سمكة تطحن علبة معدنية رغم نفوقها!

"الفك المفترس".. سمكة تطحن علبة معدنية رغم نفوقها!

تاريخ النشر

أجرى صيادون تجربة غريبة، اكتشفوا فيها أن فكي "الأنقليس الذئبي" قادران على طحن علبة معدنية، رغم فصلهما عن جسم السمكة.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار"، أن الفيديو الذي أثار انتباه محرريها نشر على موقع "ريديت" للتواصل الاجتماعي، لما فيه من غرابة في إظهار قوة فكين من هذا النوع من الأسماك.

وتظهر مشاهد الفيديو أحد الصيادين يضع علبة مشروب غازي، مصنوعة من الألمنيوم، بين فكي السمكة وكيف تقوم أسنانها الحادة بـ "طحنها" كليا.

ولفت الفيديو المنشور انتباه الآلاف من مستخدمي الإنترنت، الذين عبر أغلبهم عن الرعب من هذه السمكة وعن عدم رغبتهم برؤيتها في الواقع.

يذكر أن "الأنقليس الذئبي"، نوع بحري من فصيلة أسماك الذئب، التي تعيش في شمال المحيط الهادئ. ولا يشكل هذا النوع أي خطورة على البشر، رغم امتلاكه فكين قادرين على طحن أي نوع من المواد.


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