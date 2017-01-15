لص بريطاني يتسبب في حرمان ألف مواطن من الكهرباء

تسبب بريطاني سرق سلك نحاس قيمته جنيهان إسترلينيان فقط في ترك أكثر من ألف شخص بدون كهرباء كما تسبب في تلفيات بمئات الآلاف من الجنيهات كأضرار في محطة الكهرباء.







وقال المسؤولون في محطة كهرباء شمال غرب إنجلترا إن المخرب الجاني خاطر بالموت في اقتحام المحطة في بولتون بمانشستر الكبرى، واخترق طريقه عبر بوابات بطول 8 أقدام قبل أن يحطم الأبواب المغلقة لمحطة فرعية ذات سعة 11000 فولت.





وذكرت صحيفة (تليجراف) البريطانية أن الحادث، الذي وصف بأنه خطير،ترك 1343 عميلا بدون كهرباء .



