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تويتر فيديو: "ترامب (رئيساً) إلى الأبد"

تويتر فيديو: "ترامب (رئيساً) إلى الأبد"

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نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر فيديو بقصد المزاح، يثير احتمال بقائه في رئاسة الولايات المتحدة لوقت أطول من ولاية ثانية.

ويحوّر هذا الفيديو غلافاً لمجلة "تايم" في أكتوبر 2018 يجسد لافتات انتخابية تابعة للجمهوريين.

ويبدأ الفيديو بلافتة كتب عليها "ترامب 2028" ثم "ترامب 2032" وصولاً إلى "ترامب 2048".

وحينما تتركز الصورة على ترامب، يتسارع عداد السنوات بشكل كبير، وخلفه صورة الرئيس وعلى وجهه نظرة شخص غارق بالتفكير، إلى أن تتوالى القرون والألفيات ويتوقف عداد الوقت على عبارة "ترامب إلى الأبد".

والغلاف الأصلي لمجلة "تايم" الذي اقتبس عنه هذا الفيديو كان مرافقاً لمقال بعنوان "كيف ستعيش الترامبية ما بعد ترامب".

ولا يسمح الدستور الأميركي بانتخاب رئيس لأكثر من ولايتين مدة كل منها أربع سنوات. وإذا أعيد انتخابه في عام 2020، فالحد الأقصى لبقاء ترامب في البيت الأبيض سيكون يناير 2025.

لكن ترامب يستمتع مراراً بالمزاح بشأن تمديد إقامته في البيت الأبيض في واشنطن.

 

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