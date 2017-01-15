رجل يستخدم طائرة مسيرة لاصطياد السمك

في سابقة من نوعها، استخدم رجل أسترالي طائرة مسيرة ليصطاد السمك وهو معلق في كرسي.

وبث مقطع فيديو للواقعة شاهده أكثر من 300 ألف شخص. ويظهر المقطع الرجل وهو يُظهر يجلس على مقعد معلق بحبال في طائرة مسيرة على مسافة عدة أمتار فوق بحيرة في ولاية فيكتوريا.

ثم تمكن الصياد الطائر من اصطياد سمكة بسنارته. وعاد الرجل إلى اليابسة بالسمكة والمقعد، حيث كانت في استقباله هتافات من الأصدقاء.

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية إن الطائرة من صنع تيم فرينش، وهو كهربائي في بلدة "صن بيري".

وأفادت الإذاعة الأسترالية بأن الرجل رفض التعليق بعد أن أطلقت سلطات الطيران تحقيقات بشأن طريقة الصيد الغريبة باستخدام الطائرة المسيرة.

وذكر بيتر جيبسون المتحدث باسم هيئة سلامة الطيران المدني أن من الواضح أن هناك مخاطر جدية تتعلق بالسلامة من السلوك الذي ظهر في الفيديو، لكن لم يتضح ما هي القواعد التي تم خرقها.

وقال جيبسون لهيئة الإذاعة الأسترالية "إنها سابقة في أستراليا أن تُستخدم طائرة بدون طيار محلية الصنع كبيرة لرفع شخص ما عن الأرض".

وأضاف "إنه شيء ليس من المعقول فعله بأي شكل من الأشكال، فهناك الكثير من المشكلات التي كان من الممكن أن تحدث، كان من الممكن أن يصاب شخص على نحو خطير".