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افتتاح فندق البراميل الخشبية في البرتغال

افتتاح فندق البراميل الخشبية في البرتغال

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افتتح مؤخرًا فندق فريد من نوعه في مدينة دورو البرتغالية، يتميز بحجراته التي تتخذ شكل براميل خشبية ضخمة.

يتألف فندق كوينا دا باتشيشا، على حجرات يبلغ طولها 30 مترًا، وهي لا تبدو رائعة من الخارج فحسب، وإنما تحتوي كل منها على سرير دائري كبير، ومقصورة للاستحمام وخزانة ملابس ونافذة مستديرة، إضافة إلى مكيف للهواء وخدمة واي فاي.

ويحظى النزلاء في الفندق الغريب، بوجبة إفطار مجانية، وفرصة لاستكشاف الكرم المحيط به والذي تبلغ مساحته 14 فدانًا.

كما يتيح الفندق للنزلاء فرصة للاستمتاع بعينات من المربى والزيت المصنوع محليًا، وتناول العشاء في مطعم قريب مختص بالمأكولات المحلية.

وتبلغ تكلفة الإقامة في الفندق قرابة 200 دولار في الليلة الواحدة، وتختلف الأسعار بحسب الموسم الذي تختاره لزيارة الفندق.

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