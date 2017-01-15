الباندا مينج مينج تضع توأما بحديقة حيوانات في برلين

وضعت الباندا العملاقة مينج مينج توأما، بحسب ما أعلنته حديقة حيوانات في برلين اليوم الإثنين، مما يعد إنجازا مبهجا لبرنامج التكاثر الذي كانت تخضع له.



وكتبت حديقة حيوانات تيربارك برلين تغريدة قالت فيها " مينج مينج أصبحت أما لتوأم، نحن سعداء للغاية ونعجز عن التعبير".



ويشار إلى أن حالة وضع توأم تعد الأولى من نوعها التي تحدث في العاصمة الألمانية.



وقد وضعت الباندا أول رضيع مساء أمس الأول السبت، بعد فترة حمل استمرت 147 يوما. وبعد نحو ساعة، وضعت مينج مينج رضيعها الثاني.



وقال مدير حديقة الحيوانات والطبيب البيطري اندرياس كنيريم في بيان " مينج مينج ورضيعيها على ما يرام".



وقال عمدة برلين ميشائل مولر، إن الجميع سعداء بوصول المولودين الجديدين، كما قدم تهانيه لكنيريم وفريقه.



