وظائف القصر الملكى.. البحث عن طيار للملك تشارلز بمرتب مجزى

أعلن قصر باكنجهام فى بريطانيا، عن وظيفة مميزة لطيار براتب مجزى، سيكون مخصصًا للعمل مع "كبار الشخصيات"، فحسب ما نشر موقع "ديلى ميل" البريطانية، فإن طيار الهليكوبتر أو المساعد الذى سيقع عليه الاختيار، سيكون فردا فى أعضاء النخبة الخاصة برحلات الملك تشارلز الثالث، المعروفة اختصارا بـTKHF، وسيكون مقر العمل فى قاعدة تابعة للقوات الجوية الملكية بقرية "أوديهام" بهامبشاير، وسيحصل الطيار على راتب جيد، وإجازة سنوية مدفوعة مدتها 5 أسابيع.







وتستخدم العائلة المالكة مروحية من طراز Sikorsky S76 C، حيث استخدمت السنة الماضية فى 179 رحلة، بلغت تكلفتها 906 آلاف جنيه إسترلينى.





وبحسب إعلان الوظيفة فإن العاملين على رحلات الملك "فريق صغير من الطيارين والدعم الأرضى، يعمل على توفير أعلى مستوى من الخدمة لأفراد العائلة المالكة".





وعلى جانب آخر اعلن قصر باكنجهام فى بيان يوم الثلاثاء، عن تفاصيل تتويج الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، والذى سيتم فى يوم 6 مايو بحضور عدد كبير من أفراد العائلة المالكة، حيث كشف البيان عن تفاصيل الحفل، التى ستكون متجذرة فى التقاليد القديمة وعدد من الاحتفالات.





وقال البيان، "الحفل سيعكس دور الملك اليوم، ويتطلع إلى المستقبل، وقد يكون أمرًا أقل إسرافًا إلى حد ما من تتويج والدته فى عام 1953".





وضم البيان بعض من لمحات السيرة الذاتية للملك الثالث، والتى سلطت الضوء على رغبته فى نظام ملكى بريطانى ضئيل، وهناك شعور بأن التتويج قد يتم تقليص حجمه أيضًا على الرغم من أنه لا يزال يشمل الآلاف.





وأصبح تشارلز ملكًا فى اللحظة التى توفيت فيها الملكة إليزابيث الثانية الشهر الماضي، ولكن يتم الاحتفال تقليديًا بفترة زمنية قبل تتويج الملك الجديد رسميًا، كما يوافق السادس من مايو عيد ميلاد حفيد تشارلز أرشى مونتباتن وندسور، أكبر أبناء الأمير هارى وميجان.





ووفقًا للتقاليد التى يعود تاريخها إلى عام 1066 ، من المقرر أن يُقام الحفل فى وستمنستر أبى بلندن، سيكون تشارلز صاحب السيادة الأربعين الذى يتم تتويجه هناك.







