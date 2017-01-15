العثور على أفعى برأسين يتحركان بشكل مستقل

عثر على أفعى حديثة الولادة برأسين في باين بارينز بولاية نيوجيرسي الأميركية وهو الأمر الذي يبدو مشابها لما نشاهده في أفلام الخيال العلمي.



وقال بوب زابالورتي المدير التنفيذي لقسم الزواحف والبرمائيات في مقاطعة بيرلنغتون إن الأفعى لها مخين، وكل رأس يتحرك بشكل مستقل عن الآخر.

وعثر موظفان في المنظمة على الأفعى في عش حيث ولدت أفعى من نفس النوع أواخر الشهر الماضي.

وأوضح زابالورتي أنها الأفعى الوحيدة برأسين التي عثر عليها في نيوجيرسي.

وتابع أن الأفعى على الأرجح لن تنجو في البرية لأن رأسيها يمكن أن يعلقا في شيء.

وسيقوم قسم الزواحف والبرمائيات برعاية الأفعى.



