كلب "وحيد القرن" يشعل مواقع الإنترنت بوجود ذيل في رأسه

شُبّه جرو كلب ضائع عثر عليه أشخاص وهو يتجول في شارع بولاية ميسوري الأمريكية، بـ"وحيد القرن" لوجود ذيل إضافي على رأسه.



وقام مركز الإنقاذ المحلي Mac’s Mission باستقبال الكلب "ناروال"، الذي أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع انتشار تساؤلات عما إذا كان قادرا على تحريك ذيل الجبهة.

وبهذا الصدد، أوضح الطبيب البيطري هاورينغ، أنه لا يوجد سبب حقيقي في هذا الوقت لإزالة الذيل (وجميعا نتمنى أن يتحرك). كما قال: "ذيل وجه "وحيد القرن" لا يزعجه أبدا".

وقال الخبراء إن الكلب بصحة جيدة تماما، والذيل لا يتصل بأي عضو ولا يسبب له أي ألم، لذا لا شيء يوجب إزالته.



