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رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مجمع الصناعات بالمطاهرة

رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مجمع الصناعات بالمطاهرة

رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مجمع الصناعات بالمطاهرة

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، خلال زيارته اليوم الاحد، إلى محافظة المنيا، مشروع إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمطاهرة التابع لهيئة التنمية الصناعية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المجمع من جانب المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة وقام بجولة في أقسامه.

واوضح وزير التحارة والصناعة أن المجمع يتم تنفيذه على مساحة ٨٠ ألف متر مسطح، ومن المخطط أن يضم ٦٨ وحدة صناعية، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ المشروع تصل الى ٨٥%، حيث تم تنفيذ ٩٠% من اعمال الكهرباء، وتم تسليم نقاط ربط شبكة المياه والصرف الخارجية،ويتبقى رصف الشوارع وتنسيق الموقع.

وطالب مدبولى بسرعة الانتهاء من جميع الانشاءات والمرافق لطرح المجمع الصناعى على المستثمرين الصناعيين.


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