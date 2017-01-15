افتتاح معرض ومؤتمر "اجرى بلازا" لتقنيات الزراعة الحديثة

افتتح اليوم الاثنين الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة نائبا عن وزير الزراعة واستصلاح الاراضى الدكتور عز الدين ابو ستيت معرض ومؤتمر "اجرى بلازا" لتقنيات الزراعة الحديثة المقام بالاسكندرية ويستمر 3 ايام بمشاركة نحو 100 شركة عالمية ومحلية يتنافسون فى تقديم اهم التقنيات الجديدة التى تساهم فى رفع كفاءة الانتاج الزراعى.

كما يقام على هامش المعرض ظهر اليوم الاول مؤتمر يتضمن ورشة عمل حول "مستقبل صناعة التقاوى بعد انضمام مصر للاتحاد الدولى لحماية الاصناف النباتية" يوبووف تقيمه الجمعية المصرية للتقاوى بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية متضمنا مناقشة مفتوحة حول اهم التشريعات التى تساهم فى تحقيق تعظيم الاستفادة من انضمام مصر للاتفاقية.



