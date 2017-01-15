رئيس الوزراء يزور مركز التحكم والتشغيل الآلي للسكك الحديدية في برلين

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بزيارة مركز التحكم والتشغيل الآلي للسكك الحديدية في برلين؛ بهدف الاستفادة من التجربة الألمانية المتميزة بهذا القطاع، وحضر الزيارة وزراء الكهرباء، والاستثمار، والنقل، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير مصر بألمانيا، والمهندس هاني عازر، عضو الهيئة الاستشارية للرئيس، والخبير المصري العالمي في هذا القطاع.



واستمع الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه إلى شرحٍ وافٍ من مسئولي المركز عن وظيفة مركز التحكم في إدارة وتشغيل حركة السكك الحديدية، سواء لنقل المواطنين أو البضائع، ويبلغ طول الشبكة 35 ألف كم، وهي أكبر شبكة قطارات في أوربا، ويتم يوميا تسيير نحو 35 ألف قطار.



كما تابع مدبولي ومرافقوه رصدا لحركة القطارات السريعة وغيرها على الشبكة الإلكترونية، حيث أوضح المسئول الألماني أن هناك، على سبيل المثال، خطاً سريعاً يربط بين برلين وهانوفر، بسرعة 250 كم في الساعة، وآخر يربط برلين بهامبورج بسرعة 230 كم في الساعة، كما توجد سرعات أخرى مختلفة، لا تتعدى الـ150 كم في الساعة، وذلك بخلاف قطارات البضائع، والتي تنقل البضائع لأوروبا.



وأكد مسئولو مركز التحكم والتشغيل الآلي للسكك الحديدية في برلين أن هناك نظاماً للإشارات الإلكترونية يحكم منظومة التشغيل، والتقنيات الحديثة المستخدمة تضمن أن يكون هناك تشغيل آمن للقطارات، مشيرين إلى أن مركز تحكم برلين هو أحد ثمانية مراكز تحكم في شبكة القطارات بألمانيا، وأن المركز الرئيسي يوجد في فرانكفورت.



وأوضحوا أن مركز التحكم يقوم أيضا بالتنسيق مع الجهات الأخرى المقدمة للخدمة، فهناك نحو 400 جهة تعمل في نقل الأفراد والسلع عبر شبكة السكك الحديدية، وتتنافس فيما بينها.



واستفسر رئيس الوزراء والوزراء المرافقون عن عدد من الأمور الفنية ونظم التشغيل، وكذا كيفية التعامل مع الطوارئ والحوادث، وقدم المسئول الألماني شرحا وافيا. وأكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفا واضحا من الرئيس السيسي بتطوير شبكة السكك الحديدية في مصر، وسنستفيد من كل التجارب الناجحة، بما يسهم في تقديم خدمة آمنة ومميزة للمصريين.



×