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حجز قضية مقتل شهيد الشهامة بالمنوفية لجلسة 22 ديسمبر للنطق بالحكم

حجز قضية مقتل شهيد الشهامة بالمنوفية لجلسة 22 ديسمبر للنطق بالحكم

حجز قضية مقتل شهيد الشهامة بالمنوفية لجلسة 22 ديسمبر للنطق بالحكم

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قررت محكمة شبين الكوم الجزئية بمحافظة المنوفية ، اليوم الأحد، حجز قضية مقتل شهيد الشهامة محمود البنا، لجلسة 22 ديسمبر للنطق بالحكم، وذلك بعد سماع المرافعات.

وكانت قد قررت المحكمة عقب الجلسة السابقة، إثبات سن المتهم الرئيسي محمد راجح وهو 17 سنة و11 شهرًا و6 أيام، ليفصله عن السن القانونية 24 يومًا لتستمر المحاكمة أمام جنايات الأحداث، كما تم الاستماع للطبيب الشرعي وشهود الإثبات، وتشغيل فيديو الواقعة على الداتا شو داخل قاعة المحكمة.

وشغلت قضية مقتل البنا، الرأي العام علي مدار ما يزيد عن شهرين، وتصدر هشتاج مطالب بإعدام (محمد راجح ) المتهم الرئيسي بمقتل البنا، مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى (محمد مصطفى- 17 سنة- طالب) و(محمد أشرف راجح - 18 سنة-طالب) و(إسلام عاطف- 17 سنة- طالب)، و(إسلام إسماعيل) لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا-طالب بالصف الثاني الثانوي)، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، بتعنيف فتاة ومعاكستها في الشارع، فاصطحب المتهم أصدقاءه وعقدوا العزم على الانتقام من المجني عليه وقتلوه في وضح النهار وتركوه غارقًا في دمائه وفروا هاربين.


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