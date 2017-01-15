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إصدار عملات تذكارية في ذكرى 150 عاما على إنشاء كلية الحقوق

إصدار عملات تذكارية في ذكرى 150 عاما على إنشاء كلية الحقوق

إصدار عملات تذكارية في ذكرى 150 عاما على إنشاء كلية الحقوق

تاريخ النشر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس على الترخيص بإصدارعملات تذكارية فضية وذهبية بمناسبة الاحتفال بمرور مائة وخمسين عاماً على إنشاء كلية الحقوق - جامعة القاهرة


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