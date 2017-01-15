إصدار عملات تذكارية في ذكرى 150 عاما على إنشاء كلية الحقوق

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تاريخ النشر
١٣:٤١:١٤ – ٢٠١٩/٠٦/٢٧
اخر تعديل
١٣:٤١:٢١ – ٢٠١٩/٠٦/٢٧
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس على الترخيص بإصدارعملات تذكارية فضية وذهبية بمناسبة الاحتفال بمرور مائة وخمسين عاماً على إنشاء كلية الحقوق - جامعة القاهرة
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