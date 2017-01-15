اهم احداث اليوم الجمعة 30 أغسطس









على هامش فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية (تيكاد) باليابان ، شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي فى حفل توزيع جائزة هيديو نوغوتشي أفريقيا، حيث أعرب فى كلمة له عن تقديره للجميع في نهاية القمة، مشيرا إلى اتسام أعمالها بالصراحة والشفافية والإسهامات القيمة من جميع الأطراف المشاركة.





أخبار مصر ينشر كلمة السيسي فى حفل جائزة "هيديو نوجوتشي" باليابان

بالصور.. السيسي يشارك فى حفل جائزة هيديو نوجوتشي أفريقيا بقمة "تيكاد"





وكان إمبراطور اليابان ناروهيتو قد استقبل اليوم الجمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقصر الإمبراطوري بالعاصمة اليابانية (طوكيو).





إمبراطور اليابان يستقبل الرئيس السيسي بقصره بطوكيو





وفى كلمته فى ختام قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا (تيكاد) اكد الرئيس السيسي ان تلك القمة تعبر عن المستوى الرفيع الذي بلغته الشراكة الاستراتيجية بين دول الاتحاد الأفريقي واليابان، التي تعد إحدى الشراكات المتميزة في عالمنا المعاصر وتساهم في تحقيق المنافع المتبادلة بين أطراف هذه الشراكة.









فيديو..السيسي:"تيكاد" تؤكد المستوى الرفيع للشراكة بين أفريقيا واليابان

السيسي: مصر تمتلك الإمكانيات لأن تمثل محورًا للصناعات اليابانية

وخلال لقائه بمقر إقامته في مدينة (يوكوهاما) مع ماسومي كاكينوكي رئيس مجلس إدارة شركة (ماروبيني كوربوريشن) - أضخم الشركات اليابانية متعددة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية — أكد الرئيس السيسي الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني في ضوء امتلاك مصر الإمكانيات لأن تمثل محورًا هامًا لكافة الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بينها وبين مصر.





بالفيديو..السيسي:أجدد دعوتي للشركات اليابانية للاستثمار بأفريقيا





وقد وجه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده في إنجاح قمة تيكاد السابعة التي استضافتها مدينة (يوكوهاما) اليابانية خلال رئاسته المشتركة لها، مشيرًا إلى أن الدول المشاركة بالقمة أقرت (إعلان يوكوهاما 2019)، وخطة عمل 2019 التي تعد خريطة طريق للمستقبل والتعاون البناء بين اليابان والقارة الإفريقية.





بالفيديو.. رئيس وزراء اليابان يشيد بجهود السيسي في إنجاح قمة "تيكاد"





عسكريا ...إختتمت فعاليات التدريب المشترك المصرى الروسى البيلاروسي "حماة الصداقة-4" الذى نفذته عناصر من قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية والبيلاروسية والذى إستمر لعدة أيام بدولة روسيا الإتحادية وشارك فى تنفيذ التدريب أكثر من ألف مقاتل والعديد من المعدات المتوسطة والثقيلة من البلدان المشاركة.





بالفيديو..ختام التدريب المصرى الروسى البيلاروسى المشترك

عربيا ... أصيب 11 فلسطينيا خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة مئات المواطنين المتظاهرين سلميا على الحدود الشرقية لقطاع غزة.





إصابة 11 فلسطينيا خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية في غزة





عربيا ايضا ... أعلن نائب مفوض العون الإنساني في السودان الدكتور أحمد فضل الله سراج الدين ارتفاع عدد ضحايا السيول في البلاد إلى 78 قتيلا و89 مصابا.





ارتفاع عدد ضحايا السيول في السودان إلى 78 قتيلا

ثقافيا ... أعلنت وزارة الآثار وصول أجزاء إحدى مسلات الملك رمسيس الثاني من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية الى القاهرة ،وذلك للبدء في أعمال ترميمها وتجميلها تمهيدا لإقامتها وعرضها بميدان التحرير، أحد أشهر الميادين في مصر والعالم، وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان.





بالصور.. وصول أجزاء مسلة رمسيس الثاني للقاهرة لوضعها بميدان التحرير





رياضيا ... توج منتخب مصر لسلاح السيف "سيدات" بالميدالية الذهبية في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.





منتخب مصر لسلاح السيف "سيدات" يفوز بذهبية دورة الألعاب الإفريقية

كما حصدت الرباعة المصرية سمر حبشي ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية تضاف لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في العاصمة المغربية الرباط. وفازت حبشي بذهبية منافسات الخطف لوزن 87 كجم اليوم /الجمعة/ برفع ثقل يزن 106 كجم قبل أن تضيف فضية في "النطر" برفع ثقل يزن 125 كجم; لتحصل على ذهبية أخرى في المجموع الذي بلغ 231 كجم.





سمر حبشي تفوز بذهبيتين وفضية في رفع الأثقال بالألعاب الإفريقية





كما فاز الرباع المصري رجب عبد الحي اليوم الجمعة بالميداليتين الذهبيتين على الكلين "النطر" والمجموع لوزن 102 كجم بعدما حصل على ذهبية الخطف أيضا لنفس الوزن، وذلك ضمن منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.





رجب عبد الحي يضيف ذهبيتين لمصر في الألعاب الأفريقية

كما حقق منتخب مصر لسلاح المبارزة الميدالية الذهبية في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب.





منتخب رجال سلاح المبارزة يحقق ذهبية بدورة الألعاب الإفريقية

كما فاز رجب عبد الحي رباع المنتخب الوطني بميدالية ذهبية جديدة لرفع الأثقال بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.





رجب عبد الحي يحرز ذهبية الخطف بدورة الألعاب الافريقية

كذلك توج منتخب مصر للقوس والسهم والمكون من يوسف طلبة وريم منصور (زوجي المختلط)، بالميدالية الذهبية ضمن منافسات الفرق بدورة الألعاب الأفريقية، والمقامة حاليا بالمغرب، بعد فوزه على منتخب ناميبيا في مباراة النهائي.





"زوجي مختلط" القوس والسهم يتوج بذهبية الألعاب الأفريقية





رياضيا ايضا ....توج منتخب مصر للقوس والسهم والمكون من يوسف طلبة وريم منصور (زوجي المختلط)، بالميدالية الذهبية ضمن منافسات الفرق بدورة الألعاب الأفريقية، والمقامة حاليا بالمغرب، بعد فوزه على منتخب ناميبيا في مباراة النهائي.





منتخب مصر للناشئين يحصد المركز الرابع في بطولة العالم للكرة الطائرة

وعن توقعات طقس الغد ... يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة غدا على القاهرة 25 35 ، شبين الكوم 24 34، طنطا24 34 ، دمنهور24 33 ، الإسكندرية25 31 بلطيم 25 31 ، مطروح 23 31 ، السلوم23 31 ، سيوة24 35 ، بورسعيد25 31 ، دمياط 24 31 ، الزقازيق25 35 ، الاسماعيلية 24 35 ، السويس25 36 ، العريش 23 33، رفح 23 32.





السبت..طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والعظمى 35

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