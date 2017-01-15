الأرصاد: طقس اليوم بارد.. والصغرى بالعاصمة 11

اعلنت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم الثلاثاء، طقسا باردا شمالا، معتدل جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وحذر البيان الصادر عن الهيئة، من سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحري وقد تمتد إلى القاهرة، بالإضافة إلى شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وأكد البيان، أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، ما وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة..

القاهرة 11-16، الاسكندرية 10-16، مرسي مطروح 11-15، 10-15



