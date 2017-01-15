تعزيز الخدمات المرورية بمحيط الإغلاق الجزئي لطريق السويس الصحراوي

وضعت الإدارة العامة للمرور علامات ارشادية ضوئية لعملية غلق جزئى لطريق السويس الصحراوى التى تستغرق 3 أشهر لمنع وقوع أى حوادث ، أمام القادم من مدينة السويس وصولا إلى القاهرة، للقيام بأعمال توسعة وتطوير الطريق وسط انتشار الخدمات المرورية لمحيط تلك الأعمال.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بإتخاذ كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة، بطريق (السويس الصحراوى) والذى سيشهد أعمال تطوير وتوسعة فى المنطقة من (الكيلو 29 حتى الكيلو 54 "من جهة القاهرة")، وقامت الجهات المنفذة بوضع العلامات الإرشادية، وتوفير الإضاءة الكافية وكافة التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ، لتسيير الحركة المرورية ومنعاً من حدوث أى تكدسات.

وتم التنسيق مع الأجهزة المعنية، على البدء فى تنفيذ الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر (قابلة للتجديد)، الأمر الذى يستلزم غلق الطريق القادم من السويس إتجاه القاهرة (من أسفل الطريق الدائرى الإقليمى) وتحويل الحركة المرورية للإتجاه الآخر مع تسيير الحركة المرورية للإتجاهين فى الإتجاه القادم من القاهرة إتجاه السويس من خلال وضع فاصل حركة بطول التحويلة المرورية (بواقع 2,5 حارة مرورية لكل اتجاه).



