حرس الحدود يحبط محاولات تسلل 217 فردا.. ويضبط 2 قاذف آر بي جي

تمكنت قوات حرس الحدود خلال شهر أغسطس من ضبط (30) كيلو جرام لجوهر الحشيش المخدر و (309) ألف قرص لعقار الترامادول والكبتاجون المخدر و(2) طن لنبات البانجو ، كما تمكنت إحدى الدوريات المكلفة بالقضاء على الزراعات المخدرة من إكتشاف وتدمير مزرعة لنبات البانجو المخدر بوسط سيناء تقدر بمساحة (14) قيراط و (8) كيلو جرام لبذور البانجو المعدة للزراعة .

كما تم ضبط (2) قاذف RBG و بندقية قناصة و (2) بندقية آلية و(2) رشاش متعدد و بندقية خرطوش ومسدس و( 98) ألف طلقة مختلفة الأعيرة ، كما تم ضبط أكثر من (100) لتر لمادة الأسيتون التى تستخدم فى تصنيع العبوات المتفجرة وأربعة هواتف للإتصال عبر الأقمار الصناعية و(2) نظارة ميدان و(626) هاتف محمول مهرب ، وضبط (19) جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن وأكثر من ستة طن ونصف للحجارة المخلوطة بخام الذهب ، و(95) ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل إحتوائها على مواد مسرطنة وضبط ( 3400) عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية .

ونجحت قوات حرس الحدود فى إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد (217) فرد من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية للدولة ، كما تم التحفظ على (76) عربة تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب ، والقبض على (58) فرد من المهربين والخارجين عن القانون ، وقد تم إحالة المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيالهم .



