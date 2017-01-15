الأرصاد : انخفاض في درجات الحرارة غدا والعظمى في القاهرة 37

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة شمالية غربية، وتنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف، إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى

القاهرة 27 37

شبين الكوم 26 40

طنطا 25 38

دمنهور 24 35

الإسكندرية 24 31

بلطيم 23 31

مطروح 25 30

السلوم 25 31

سيوة 25 37

بورسعيد 25 31

دمياط 25 30

الزقازيق 26 40

الاسماعيلية 25 37

السويس 24 38

العريش 24 31

رفح 23 30

رأس سدر 25 37

نخل 18 37

نويبع 28 38

طابا 26 36

كاترين 20 34

الطور 30 37

شرم الشيخ 31 40

الغردقة 30 41

مرسى علم 30 39

الفيوم 27 38

بنى سويف 27 38

المنيا 28 39

أسيوط 26 39

سوهاج 29 40

قنا 30 43

الأقصر 30 44

أسوان 32 44

أبوسمبل 32 45

الوادى الجديد 28 43

شلاتين 30 39

ابو رماد 29 38

حلايب 29 36

راس حدربة 29 36



