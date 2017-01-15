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"الأعلى للإعلام" يحقق مع "ميدو" الأربعاء لإثارة الفتن بين الجماهير

"الأعلى للإعلام" يحقق مع "ميدو" الأربعاء لإثارة الفتن بين الجماهير

"الأعلى للإعلام" يحقق مع "ميدو" الأربعاء لإثارة الفتن بين الجماهير

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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام "ميدو" للتحقيق معه بعد غد الأربعاء فيما هو منسوب إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من محتوى يثير الفتن بين الجماهير.

وأوضح المجلس، في بيان، أن إحدى صفحات فيسبوك المنسوبة إلى ميدو قامت بنشر مواد تحمل سبا وقذفا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع.

وأضاف المجلس أن ما نشر بالصفحة المنسوبة للاعب السابق من شأنه إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية وخاصة جماهير كرة القدم.
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