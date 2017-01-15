وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يبحثان تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا موسعا لمناقشة آليات تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وذلك بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ و المهندس محمد عليوه مدير مشروع دمج التنوع البيولوجى بالسياحة البيئية .

وقد تناول الاجتماع جهود وزارة البيئة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى بالسياحة البيئية لتحويل البيئة الى فرصة للاستثمار السياحى مع الحفاظ على ثرواتها الطبيعية لنا وللأجيال القادمة وذلك من خلال العمل على عدد من المحاور من أهمها تنمية روافد السياحة البيئية مع ضبط الأنشطة السياحية وتطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية .

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على اهمية وضع معايير واشتراطات للأنشطة السياحية باعتبارها أهم المحاور تأثيرا على البيئة البحرية والشعاب المرجانية مع توفير الدعم الفنى للمستثمرين للتأكيد على أن التوافق البيئى فرصة لتحقيق مزيد من المكاسب لجميع الأطراف على المستوى الاقتصادى والبيئى.

وأوضحت فؤاد أنه يتم حاليا تحديث الدليل الاسترشادى الخاص بمنح العلامة الخضراء للفنادق ، بالتنسيق مع القطاع السياحي، وذلك لإضافة عدد من الاشتراطات الخاصة بحماية التنوع البيولوجى و الحياة البحرية لتوفير مزيد من الحماية للثروات الطبيعية و مضيفة ان الوزارة تقوم حاليا بتطوير المحميات بجنوب سيناء بهدف وضع خطط لإدارتها وفق النظم العالمية بعد تطوير بنيتها التحتية لتعظيم فائدتها وذلك من خلال تحديد الأنشطة التى يتم ممارستها بالمحميات وفق طبيعتها مع تحديد طاقتها الاستيعابية للحفاظ على ثرواتها بالاضافة الى وضع منظومة تصاريح للأنشطة لتحديدها و تطويرها لجعل السياحة البيئية منتج قادر على المنافسة و الجذب السياحى وفق المعايير و الاشتراطات البيئية .

كما اشارت فؤاد الى عدد من الحملات المزمع تنظيمها من قبل الوزارة لرفع الوعى البيئى لدى السائحين و الترويج لها بالمطارات و المنشات السياحية بالإضافة الى تنظيم حملة للترويج للسياحة البيئية باستخدام منصات التواصل الاجتماعى و تكنولوجيات الواقع الافتراضى و الخرائط الالكترونية لتعريف السائحين بالمحميات و طبيعتها و تراثها الاجتماعى و الثقافى .

ومن جانبه أثنى اللواء خالد فودة على الجهود المبذولة لدمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية وحملة التوعية لحفظ التنوع البيولوجي بالحياة البحرية التي سيتم الترويج لها عبر شاشات المطارت وأكد على دعمه لسياسات الحد من استخدام البلاستيك في الرحلات البحرية والمنشأت السياحية واستبدالها بمنتجات صديقة للبيئة، ووجه بضرورة الانتهاء من مشروع مدينة شرم الشيخ الخضراء في أقرب وقت.

وقد تضمن الاجتماع عرض جهود الوزارة للحد من استخدام البلاستيك احادى الاستخدام فى رحلات السفارى البحرية وتطبيق أسلوب التخلص الآمن من البلاستيك فى الرحلات البحرية اليومية وبالمنشات السياحية و استبداله بمنتجات صديقة للبيئة مثل المنتجات الورقية والكرتون مع مراعاة البعد الاقتصادي فيها كذلك العمل على رفع الوعى البيئى للعاملين بالمنشات السياحية.



