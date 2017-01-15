أهم أحداث اليوم الإثنين 18 نوفمبر

إعداد/ حمودة كامل

تأكيدا لمكانة مصر على الساحة الدولية.. وانطلاقا من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا في برلين.. كما تشهد زيارة الرئيس السيسي لألمانيا نشاطا مكثفا على الصعيد الثنائي، لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتي المجالات وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك..





بدء مباحثات قمة ثنائية بين الرئيس السيسي ونظيره الألماني في برلين









الرئيس السيسي يلتقي في "برلين" رئيس البرلمان الألماني









السيسي يبحث آفاق تنويع مجالات التعاون العسكري مع الجانب الألماني













وتشجيعا للاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة في مصر.. واستعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها..





الرئيس السيسي يؤكد انفتاح مصر للتعاون مع شركة "مرسيدس بنز"









غدا انطلاق "قمة العشرين " تحت شعار:أوروبا وأفريقيا شريكتان متساويتان





شكري: مبادرة شراكة مجموعة الـ20 مع إفريقيا رفعت حجم الاستثمارات





سفير ألمانيا بالقاهرة:رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ستسهم في دعم اقتصادهم

وفي سياق منفصل..









وزير الخارجية السعودية يبحث مع السفير المصري العلاقات الثنائية





بوجدانوف: الاتصالات جارية مع مصر استعدادا لزيارة بوتين العام المقبل

رئيس الوزراء: الاستثمارات الأمريكية في مصر حققت ارتفاعا خلال 2019





سفيرنا بالرياض يؤكد محورية العلاقات المصرية السعودية

سفيرنا ببغداد يبحث مع رئيس تيار الحكمة التطورات في العراق والمنطقة



وكيل الأزهر لأئمة "كردستان": "الإنسانية" تحتاج إلى دعاة لتصحيح الأفكار





منتدى شباب العالم يشارك في فعاليات منتدى اليونسكو الـ 11 للشباب







مفتي الجمهورية يشيد بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عمان

ومحليا..









"الجزار" أمام "النواب": نتدارك مشكلات شبكات صرف الأمطار بالمدن الجديدة

"شعراوي": الرئيس حريص على رفع مستوى البنية التحتية والخدمات بالمحافظات

تأجيل المحاكمة في قضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية إلى 1ديسمبر

تأجيل محاكمة 15 متهما في أحداث "السفارة الأمريكية الثانية"إلى 5 ديسمبر

التنمية المحلية: توجيهات رئاسية بتوافر متطلبات الصرف الصحي لأي مشروع

"الهجرة" تتابع تنفيذ توصيات المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج

رئيس الوزراء يبحث زيادة صادرات الدواء وتذليل العقبات أمام المستثمرين

عبد العال يحيل قرارين جمهوريين للجان النوعية المشتركة

عبد العال يحيل مشروع قانون مكافحة الشائعات للجنة المختصة

البرلمان يبدأ التصويت بالاسم على تمديد العمل بقانون الطعن أمام النقض

65 مليار جنيه استثمارات مشروعات الإسكان بالصعيد خلال 5 سنوات

الحماية المدنية تسيطر علي حريق بأحد المراكز التجارية بالشرقية

وعالميا..









روسيا تخطط لبيع معدات عسكرية العام المقبل بقيمة 13.7 مليار دولار

الرئاسة اللبنانية: عون طلب التحقيق في 18 ملف فساد وإهدار للمال العام

تدمير 6 خنادق تابعة لـ "داعش" وسط العراق

المنتدى السنوي السابع للشؤون الإنسانية بإفريقيا يبدأ أعماله في نيروبي

الاحتلال يعزل الفلسطيني نائل البرغوثي مع دخوله عامه الـ40 بالأسر

أمير الكويت لرئيس الوزراء المعتذر: اعتذارك يؤسفنا وأنت أكبر من الكرسي

كوريا الشمالية ترفض عقد قمة "عديمة الفائدة" مع الولايات المتحدة

قوات الاحتلال التركي تواصل عدوانها على ريف الحسكة الشمالي الغربي

"لافروف": أزمة الحد من التسلح تتفاقم بسبب تصرفات واشنطن

"بن فليس": الرئيس القادم ينبغي أن يكون جامعا لكل الجزائريين

بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا التطورات الأخيرة في ملف الأزمة السورية

رئيس الحكومة اليمنية: اتفاق الرياض انتصار للشعب اليمني

مقتل 7 عمال وإصابة 33 آخرين في غارة جوية استهدفت مصنعا بطرابلس

رئيس الوزراء الفلسطيني يندد باستهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين

"اسك" : الوضع الأمني في إفريقيا يتطلب مساعدة الدول لمواجهة الإرهاب

وكالة الطاقة الذرية: إيران تنتهك بندا أخرا من الاتفاق النووي

روسيا: تسيير الدورية الروسية التركية المشتركة الثامنة شمال سوريا

قبرص: التوصل لشروط استئناف المحادثات القبرصية "ممكن تحقيقه"





مقتل ثلاثة اشخاص في اطلاق نار في ولاية اوكلاهوما

الدفاع الجزائرية: تفكيك قنبلة تقليدية الصنع بولاية بومرداس

جورجيا: الشرطة تحاول تفريق تظاهرة كبيرة في "تبليسي"

البرازيل:وصول معدل إزالة الغابات في الأمازون إلى أعلى مستوياتها

أمير الكويت: لن يفلت من العقاب أى معتدي على المال العام مهما كانت صفته

تعرض قاطرة بحرية جنوب البحر الأحمر لعملية خطف من مليشيا الحوثي

واقتصاديا..





ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع عامة وحاويات

بيانات: تراجع صادرات النفط السعودية في سبتمبر

التخطيط : "صندوق مصر السيادي" يوقع اتفاقيتين للتعاون الاستثماري

بدء فعاليات الدورة العاشرة لملتقى تحول الطاقة في برلين 25 نوفمبر

"المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 3.750 مليار جنيه

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بالصور .. مصر للطيران تتعاقد على 9 طائرات جديدة









اغلاق أحمر لمؤشرات البورصة وسط مبيعات محلية

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم

"التصديري للصناعات الهندسية": 17 شركة تشارك ببعثة تجارية إلى السنغال

الأردن يمدد فترة تقنين أوضاع العمالة المصرية والوافدة لـ31 ديسمبر

الإحصاء": 27.4 % ارتفاعا بقيمة الصادرات لدول الاتحاد الإفريقي في 2018

خبراء: الاصلاحات الاقتصادية عززت الاستثمارات الأمريكية في مصر

بنك ناصر الاجتماعي يطلق موقعه الألكتروني للتواصل مع عملائه













الضرائب: الأدوية والمواد الفعالة معفاة من "القيمة المضافة"

"التخطيط": الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز الشراكات الإنمائية العالمية

"البترول": دعم صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من الغاز

مصر للطيران توقع مذكرة تفاهم مع جنرال الكتريك في مجال الدعم الفني













تداول 283 شاحنة بضائع عامة بموانىء البحر الأحمر

ورياضيا..









الزمالك يفوز علي الشمس 3 - صفر في دوري الكرة الطائرة

غانا تفوز على ساو تومي وبرينسيب بهدف نظيف في تصفيات كأس أمم أفريقيا

منتخب مصر يسقط في فخ التعادل السلبي أمام جزر القمر

الجماهير تقتحم ملعب مواجهة مصر وجزر القمر بعد نهاية المباراة

رمضان صبحي: هدفنا التأهل لأولمبياد طوكيو

كاسياس: فان دايك وميسي أحق بالفوز بالكرة الذهبية من رونالدو

غريب: هدفنا لقب البطولة وحجز بطاقة العبور للأولمبياد

مدرب منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي :مباراتنا أمام مصر صعبة

لاعب الأهلي أليو ديانج يجري أشعة للاطمئنان على حالته





لجنة الحكام باتحاد الكرة تعقد دورة تقييم أداء لحكام الدوري العام غدا

مدرب كوت ديفوار:جاهزون لمواجهة غانا وهدفنا التأهل للمباراة النهائية

بعثة منتخب مصر تغادر جزر القمر اليوم وتصل القاهرة غداً

الأهلي يواجه الطلائع والزمالك مع الجونة في دوري 2001

وفي نشرة المساء..





بدء مباحثات قمة ثنائية بين الرئيس السيسي ونظيره الألماني في برلين



شكري: مبادرة شراكة مجموعة الـ20 مع إفريقيا رفعت حجم الاستثمارات



سفيرنا بالرياض يؤكد محورية العلاقات المصرية السعودية



رئيس الوزراء: الاستثمارات الأمريكية في مصر حققت ارتفاعا خلال 2019



بوجدانوف: الاتصالات جارية مع مصر استعدادا لزيارة بوتين العام المقبل



وزير الخارجية السعودية يبحث مع السفير المصري العلاقات الثنائية



أمين "البحوث الإسلامية": يجب مراعاة الحدود الفكرية خلال طرح القضايا



السيسي يبحث آفاق تنويع مجالات التعاون العسكري مع الجانب الألماني



الرئيس السيسي يلتقي في "برلين" رئيس البرلمان الألماني



التنمية المحلية: توجيهات رئاسية بتوافر متطلبات الصرف الصحي لأي مشروع



الرئيس السيسي يؤكد انفتاح مصر للتعاون مع شركة "مرسيدس بنز"



رئيس الوزراء يبحث زيادة صادرات الدواء وتذليل العقبات أمام المستثمرين



قبرص: التوصل لشروط استئناف المحادثات القبرصية "ممكن تحقيقه"



مقتل 7 عمال وإصابة 33 آخرين في غارة جوية استهدفت مصنعا بطرابلس



رئيس الوزراء الفلسطيني يندد باستهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين



"بن فليس": الرئيس القادم ينبغي أن يكون جامعا لكل الجزائريين



بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا التطورات الأخيرة في ملف الأزمة السورية



رئيس الحكومة اليمنية: اتفاق الرياض انتصار للشعب اليمني



كوريا الشمالية ترفض عقد قمة "عديمة الفائدة" مع الولايات المتحدة



"لافروف": أزمة الحد من التسلح تتفاقم بسبب تصرفات واشنطن



بيانات: تراجع صادرات النفط السعودية في سبتمبر



التخطيط : "صندوق مصر السيادي" يوقع اتفاقيتين للتعاون الاستثماري



بدء فعاليات الدورة العاشرة لملتقى تحول الطاقة في برلين 25 نوفمبر



"المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 3.750 مليار جنيه



11 % نموا بصادرات الملابس الجاهزة خلال الربع الأول للعام المالي الجاري



بالصور .. مصر للطيران تتعاقد على 9 طائرات جديدة



اغلاق أحمر لمؤشرات البورصة وسط مبيعات محلية



استقرار سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم



الجماهير تقتحم ملعب مواجهة مصر وجزر القمر بعد نهاية المباراة







منتخب مصر يسقط في فخ التعادل السلبي أمام جزر القمر





















































