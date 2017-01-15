إغلاق محور 26 يوليو جزئيًا بشارع السودان لمدة 3 أيام

اعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن قيام مديرية الطرق بإجراء أعمال صيانة للفواصل العرضية الخاصة بمحور 26 يوليو بنطاق المحافظة؛ لرفع كفاءة الكوبري وتسهيل حركة سير السيارات.

وأكدت إدارة المرور أنها ستغلق مطلع محور 26 يوليو أمام القادم من شارع السودان بشكل جزئي، وإغلاق منزل المحور، المؤدي إلى ميدان لبنان بشكل جزئي، اعتبارًا من الساعة 12 صباح غدٍ الجمعة وحتى الخامسة من صباح يوم الأحد المقبل.

وأشارت الإدارة إلى اتخاذها التدابير كافة لتسهيل حركة المارة والسيارات بمحيط منطقة الأعمال عن طريق نشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لتسير الحركة وسحب الكثافات.



