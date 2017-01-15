النقل تعلن دراسة تطبيق نظام الحافلة السريعة التردد بالتعاون مع السويد

استعرضت وزارة النقل مع وزارة التجارة الخارجية السويدية امكانية التعاون المشترك في تطبيق أحد أنظمة النقل العام المطبقة في 60 مدينة بأمريكا الجنوبية وهو نظام BRT "BUS Rapid TRANSITE" الحافلة سريعة التردد أو الحافلة السريعة. حيث استعرض ممثلي شركة فولفو العالمية مميزات هذه النوعية من وسائل النقل والمواصلات ومساهمتها في تحقيق السيولة المرورية في المدن التي تم تطبيقها





واتفق الجانبان على ضرورة دراسة تجارب المدن التي تم تطبيق هذا النظام بها وزيارة المصنع المنتج ثم عمل دراسة خاصة بامكانية تطبيق هذا النظام في القاهرة والعاصمة الادارية الجديدة شاملة المسارات والمحطات وأماكن شحن البطاريات _ في المحطات النهائية أو في محطات المسار وسعة كل حافة وتأثير تطبيق هذا النظام على تحقيق السيولة المرورية.





جاء ذلك خلال استقبال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل نيوكلاس جوهانسون وزير الدولة السويدي للتجارة الخارجية ، وممثلى بعض الشركات السويدية العاملة في مجال النقل مثل شركة فولفو العالمية وذلك بحضور يان تيسليف سفير السويد بالقاهرة، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال النقل











